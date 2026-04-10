九州・山口で学習塾を展開する「九大進学ゼミ」は19日午後7時から「受験と生理」をテーマにしたオンラインセミナーを開く。参加無料。参加者を募集している。生理にまつわる悩みを抱える女子受験生の不安を解消しようと、昨年に続き企画した。今年は女性向け体調管理アプリ「ルナルナ」や婦人科医と協力し、生理時のケアやピルの服用などについての講演がある。参加者から事前に寄せられた質問に婦人科医が答えるコーナーも。