＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン初日◇10日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞日本今季初戦を戦う渋野日向子のキャディバッグを覗くと、自身開幕戦だった3月の米ツアー「ブルーベイLPGA」からの変化が見て取れる。【写真】これがシブコが使う“プロトタイプ”まずドライバー。中国ではテーラーメイド『Qi4D LS』を握っていたが、米本土初戦となったカリフォルニア州で行われた「フォーティネット・