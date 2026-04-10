レディー・ガガが、新進気鋭のラッパー・ドーチーとコラボーレーションした新曲「Runway」を配信リリースした。【ライブ写真】サルサ爆発！初来日公演でパフォーマンスするバッド・バニー同曲は、先日公開された映画『プラダを着た悪魔2』の最新トレーラーにて使用され話題を呼んでいたエネルギッシュな楽曲。5月1日の映画公開に先駆けてのリリースとなる。作詞作曲には、レディー・ガガのほかブルーノ・マーズ、ジェイラ・