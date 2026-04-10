元光GENJIで俳優の大沢樹生（56）が10日までに自身のインスタグラムを更新。免許証の一部を公開した。【写真】「まるでプロマイド！」大沢樹生が公開した“免許証”投稿で「今週平日は久々にゆるゆるスケジュールだった〜」「一昨日7日(火)は,娘の入学式 中学進学おめでとう」「中学の3年間はあっという間に過ぎちゃいそうだけど新たな学校生活,新たな友達,幼稚園から続けているバレエもおもいっきり楽しんでもらいたい 応援し