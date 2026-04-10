元フジテレビ、 現フリーアナウンサーの久慈暁子（31）が9日、自身のインスタグラムを更新。「『児童英語インストラクター』の資格を取得しました」と報告し、資格取得の裏側にあった、努力の日々を明かした。【写真】「やっぱり嬉しいですね」本名「渡邊暁子」と記された資格証明書を持った久慈暁子久慈は「最近『児童英語インストラクター』の資格を取得しましたアメリカに住んでいたことがきっかけで始めた英語の勉強」と