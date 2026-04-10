女優川栄李奈（31）、俳優廣瀬智紀（39）夫妻が離婚したことが9日、分かった。親しい関係者によると、この日までに離婚届を提出したという。近く正式に発表される。2人は18年10月、舞台「カレフォン」でダブル主演を務め、恋人役で共演。約半年の交際を経て、19年5月に結婚を発表した。同年11月に第1子、23年6月には第2子出産を発表するなど子宝にも恵まれたが、約7年の結婚生活にピリオドを打つことになった。◇◇◆川栄李奈