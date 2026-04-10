星野リゾートは、同社が展開する「界 遠州」「界 霧島」「星のや軽井沢」「西表島ホテル」にて、新茶、いちご、ピーチパインなど、春ならではの「旬の恵み」が楽しめる旅を提案している。界 遠州の「五感で愉しむお茶作り」「界 遠州」(静岡県浜松市)では5月14日〜16日、温泉旅館内で育てた新茶を味わう「五感で愉しむお茶作り」を初開催する。開館から8年を経て収穫期を迎えた希少な茶葉を使い、参加者自ら手摘み・手揉みを体験で