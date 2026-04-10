星野リゾートが展開する「街ナカ」ホテル「OMO(おも)」は、ライブやイベントを目的とした旅行需要の高まりを背景に、「街ごと楽しむライブツーリズム」を提案している。街ごと楽しむライブツーリズム2024年のライブ市場は過去最高の7,605億円、動員数8,561万人を記録。その勢いはとどまることを知らず、ライブやイベントが目的の「ライブツーリズム」は、旅の新たなスタンダードとして定着しつつある。これに伴い、ホテルは宿泊だ