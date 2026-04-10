副振動に関する奄美地方（鹿児島県）潮位情報 海面の昇降を観測 気象台によると、奄美地方の沿岸では、最大で約９０センチの「顕著な海面昇降」が発生しています。 海面が上下し、強い流れが発生することで、船舶などの被害が出るおそれがあります。 顕著な海面昇降を観測 中之島で５分周期で９０センチ変動 奄美地方の沿岸では、４月１０日朝から顕著な海面昇降が発生しています。 １０日午前９時２０分までに観測された