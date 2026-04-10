若年性アルツハイマーの診断から本山式筋トレで劇的に改善！ 毎日が楽しく幸せで、長生きしたい 【体験者の声】「私たちMCＩ＆認知症初期から回復しました！」女性67歳 訪問ヘルパー 完璧主義の私は、母の介護、仕事、責任者を務める習い事など、あらゆる場面で自分を追い込むような毎日を過ごしていました。そして60歳のとき、医師から若年性アルツハイマーと診断されました。はっきりと自覚はしていません