物語のラストシーンで必要になる「喜び」を表現するには何が必要！？ よろこび ［英：Pleasure ］ 喜びの意味 うれしさや満足感で溢れる状態。 喜びの類語 幸せ歓喜欣快愉悦悦楽幸福満足など 喜びにおける体（フィジカル）の反応 頬が緩む うれしくて体がつい動く 騒ぎ立てる 胸のあたりがぽかぽかする 声が弾む 顔色がよくなる 鼓動がはやまる 身軽に体が動く ガッツポーズをとる 飛び