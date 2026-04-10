今までやってきた仕事の 技術、実績、人脈を振り返る まったく同じサービスはＮＧ！ 今までやってきた仕事の経験を活かせること、何か問題や課題を感じたこと、「これはもっとこうした方がいいのではないか？」と疑問を感じたこと、そういったことで起業を考えましょう。今まで教育業界にいたのであれば教育業界のことがよくわかるでしょうし、IT業界にいたのであればITならではの強みがあるはずです。 ただし、今勤め