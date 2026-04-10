USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.106.905.647.44 1MO8.006.506.477.36 3MO8.496.427.137.38 6MO8.806.537.637.59 9MO8.976.667.927.76 1YR9.076.808.127.89 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.6010.957.56 1MO7.5510.097.35 3MO8.139.897.52 6MO8.649.847.67 9MO8.88