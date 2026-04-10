13年ぶりとなる社民党の党首選が4月6日に開票され福島瑞穂氏（70）が再選した。しかし、党再生への道のりは険しい。党首選の前には辺野古沖の転覆事故に関する服部良一幹事長（76）の発言が大炎上したが、その発言があれほど批判されてもなお、問題となった団体の活動を応援するかのようなメッセージを送っていたことが判明したのだ。＊＊＊【写真を見る】あまりにも酷い…社民党幹事長が書いた「辺野古事故」に対する「あり