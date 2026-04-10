プロ野球に限らず、ラジオやテレビでは様々なスポーツ中継を聴くことができます。プレーの凄さ、プレイヤーの素顔、ゲーム中の一瞬のできごと……こうした様々な場面を切り取り、言葉で伝えるアナウンサーの仕事の醍醐味はどこにあるのか？東海ラジオで35年、そして現在もしゃべり続ける村上和宏さんが解説します。【写真特集】試合前の華やかなセレモニー女性タレントの「プロ野球始球式」名場面集アナウンサーになった理由