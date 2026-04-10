アレンジ自在！野菜の白和えバリエ5選 野菜だけの和え物より「豆腐」を加えることで栄養価が高まる「白和え」。あまり馴染みのない方も多いかもしれませんが、さまざまな野菜と調味料でバリエーション豊かな一品に仕上がるんです。 塩昆布が決め手「きゅうりの白和え」わさび味で「水菜の白和え」ハム入りで洋風に「キャベツの白和え」はちみつ味噌で「アボカドの白和え」試してみたくなる「白和え」バリエ 白和えというとあま