上海ディズニーランドのパレードに登場したダッフィー＆フレンズのフロート「フレンドシップ」。（３月２０日撮影、上海＝新華社記者／陳愛平）【新華社上海4月10日】中国国際経済交流センターが8日に発表した報告書によると、上海ディズニーランドの開園以降の累計入場者数が1億人を超えた。同園は中国の文化・観光産業で重要な役割を担っている。上海ディズニーリゾートは地域経済の押し上げにもつながっており、現在約1万5