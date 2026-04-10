◇NBAブルズ119−108ウィザーズ（2026年4月9日キャピタル・ワン・アリーナ）NBAブルズの河村勇輝（24）が9日（日本時間10日）に敵地ウィザーズ戦で6戦連続のベンチ入り。第1Qから途中出場すると“絶品”ノールックバウンズパスなど6得点4アシスト4リバウンドで攻守に貢献した。チームは前半1点リードで折り返すと、後半にリードを広げて快勝。2連勝を飾った。「こうしてプレーできているのは本当にありがたい」この日