元ABCテレビでフリーアナウンサーのヒロド歩美（34）が10日までに自身のインスタグラムを更新。9日のヤクルト戦でプロ初勝利を挙げた阪神・茨木秀俊投手（21）を祝福し、懐かしの2ショットを披露した。ストーリーに「とらほーーー」と書き出すと、「帝京長岡高時代」と丸刈りの茨木と自身のショットをアップ。「茨木投手プロ初勝利おめでとうございます」と祝福した。茨木は同戦がプロ初先発。雨の中での登板で、6回を5