原油が高騰するなか、暮らしを応援する取り組みが実施されます。記者：こちらで行われるキャンペーンでは、ガソリンを入れた際のこのようなレシートを持参すると、500円分の買い物券をもらえる仕組みです。対象となるのは4月10日から26日の間にあわせて20リットル以上行った給油です。レシートを4月25日からの2日間に持参すると、2000円以上の買い物で使える500円分の券をもらえます。担当者：ガソリンは日々の生活に必要なものな