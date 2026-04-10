「国家情報会議」創設法案について質疑が行われた衆院内閣委＝10日午前政府は10日の衆院内閣委員会で、インテリジェンス（情報活動）機能強化に向けた初めての指針「国家情報戦略」を策定し、公表する方針を明らかにした。岡素彦・内閣審議官（内閣情報調査室担当）が「秘密裏に推進されることが多い政府の情報活動の意義や重要性について、国会や国民の理解を深めるためだ」と狙いを説明した。日本維新の会の黒田征樹氏への答弁