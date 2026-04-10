アサヒグループホールディングスは10日、3月のビール類の販売実績が金額ベースで前年同月比23％減だったと発表した。昨年4月の値上げ前に買いだめの需要があり、その反動が大きかった。サイバー攻撃によるシステム障害の影響で一部商品が出荷できなかったことも要因。今月7日にアサヒビールの全商品（一部終売商品を除く）は出荷再開となった。他のビール3社も実績を公表し、業界全体として駆け込みによる反動が大きかった。キ