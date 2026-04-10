【ヒューストン＝中根圭一】有人月周回探査計画「アルテミス２」で月の裏側の飛行に成功した宇宙船「オリオン」には、飛行士４人とともに、マスコットのぬいぐるみが乗っている。名前は「ライズ」。船内で浮き上がって無重力状態に入ったことを教えてくれるなど、「もう一人の飛行士」として一役買っている。軽くて柔らかいぬいぐるみは、宇宙船の打ち上げ時、シートベルトを締めた飛行士に無重力状態に入ったことを知らせる道