国際情勢を反映し、日本の外交方針をまとめた2026年版の「外交青書」が10日、公表された。「外交青書」では、高市総理大臣の台湾有事をめぐる国会答弁を受けて関係が悪化している中国について、「日本に対して一方的な批判や威圧的措置を強めている」と指摘した。そして、2025年版では、「最も重要な二国間関係の一つ」としていた表現を、2026年版では「重要な隣国」として表現を後退させた。また、2月以降のアメリカとイスラエル