ドジャースの大谷翔平選手が日本人最多の連続出塁記録まであと「1」としました。日本時間9日のブルージェイズの試合に「1番・投手兼DH」でスタメン出場し、第1打席で四球で出塁、連続出塁記録を「43」に伸ばしました。この記録は、イチロー氏がマリナーズ時代の2009年に記録した日本選手連続出塁記録に並びました。気になるのは単独トップとなるか。次戦は日本時間11日、レンジャーズとの1戦目。この日は大谷選手のボブルヘッド人