県は県内全域に発令していたインフルエンザの警報を9日、解除しました。ことし2月19日に発令されて以来、49日ぶりの解除となりました。4月9日に発表された県感染症情報によりますと、直近5日までの1週間の1定点医療機関あたり患者数は5.91人となり、国の終息基準である10人を下回ったことから警報解除が発表されました。県内では去年11月17日にシーズン最初の警報が発令され、ことし1月15日に警報が解除されていましたが、そ