「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日午前１０時現在で、ツルハホールディングスが「売り予想数上昇」で２位となっている。 １０日の東京市場で、ツルハＨＤは４日続落し年初来安値を更新。９日に公表した２７年２月期通期の連結業績予想で、純利益を前期比２．７％減の４１５億円としていることや、年間配当は４８円と前期の株式分割を考慮すると実質減配となっていることがネガティ