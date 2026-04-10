第一工業製薬が反発している。この日、次回出荷分から主要製品の販売価格を値上げすると発表しており、好材料視されている。中東情勢の緊迫化に起因する原材料価格の高騰が要因で、界面活性剤類や水溶性高分子材料などの価格を引き上げる。 出所：MINKABU PRESS