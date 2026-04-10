セブン＆アイ・ホールディングスが軟調推移。同社は９日の取引終了後、２６年２月期の連結決算とともに２７年２月期の業績・配当予想を開示した。今期の売上高予想は前期比９．４％減の９兆４４８０億円、最終利益予想は同７．８％減の２７００億円とした。年間配当は同１０円増配の６０円を見込む。あわせてこれまで２６年下期までとの方針を示していた米国のコンビニエンスストア子会社の上場時期について、最短で２７年