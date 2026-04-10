オオバが反発している。９日の取引終了後に自社株買いと自社株の消却を発表したことが好感されている。自社株買いは上限を２５万株（自己株式を除く発行済み株数の１．５８％）、または２億円としており、取得期間は４月１０日から来年３月３１日まで。また、自社株の消却は４月３０日付で２５万株を消却するとした。なお、消却後の発行済み株数は１６５０万株となる。 同時に、第３四半期累計（２５年６月～２６年２