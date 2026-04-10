午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６２７、値下がり銘柄数は８８３、変わらずは６２銘柄だった。業種別では３３業種中１５業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、繊維、ガラス・土石、小売など。値下がりで目立つのは鉱業、医薬品、卸売など。 出所：MINKABU PRESS