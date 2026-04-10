丸山純奈が、約1年ぶりとなる新曲「ラムネ」を5月5日に配信リリースする。 （関連：かりゆし58、結成20周年記念トリビュートアルバム対バンツアー最終公演レポORANGE RANGEと繰り広げた“夢みたいな時間”） 自身のライブで披露されていた本楽曲は、きらめく夏のひとときの思い出を炭酸はじけるラムネで表現した、甘さと切なさが同居する静かな余韻を残すナンバーとなっている。 また、本楽曲