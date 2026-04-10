ワシントン・ウィザーズ vs シカゴ・ブルズ 日付：2026年4月10日（金） 開催地：キャピタル・ワン・アリーナ（Washington） 最終スコア：ワシントン・ウィザーズ 108 - 119 シカゴ・ブルズ NBAのワシントン・ウィザーズ対シカゴ・ブルズがキャピタル・ワン・アリーナ（Washington）で行われた。 第1クォーターはシカゴ・ブルズがリードし24-32で終了する。 第2クォ