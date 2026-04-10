トロント・ラプターズ vs マイアミ・ヒート 日付：2026年4月10日（金） 開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto） 最終スコア：トロント・ラプターズ 128 - 114 マイアミ・ヒート NBAのトロント・ラプターズ対マイアミ・ヒートがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。 第1クォーターはトロント・ラプターズがリードし32-26で終了