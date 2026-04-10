開催：2026.4.10 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 1 - 7 [Dバックス] MLBの試合が10日に行われ、シティ・フィールドでメッツとDバックスが対戦した。 メッツの先発投手はノーラン・マクリーン、対するDバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲスで試合は開始した。 1回裏、3番 ルイス・ロベルト 3球目を打ってセンターへのホームランでメッツ得点 NYM 1-0 ARI 7回表、6