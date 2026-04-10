ブルックリン・ネッツ vs インディアナ・ペイサーズ 日付：2026年4月10日（金） 開催地：バークレイズ・センター（Brooklyn） 最終スコア：ブルックリン・ネッツ 94 - 123 インディアナ・ペイサーズ NBAのブルックリン・ネッツ対インディアナ・ペイサーズがバークレイズ・センター（Brooklyn）で行われた。 第1クォーターはインディアナ・ペイサーズがリ