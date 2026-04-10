クリスタル・パレスは、ヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）準々決勝第１レグでフィオレンティーナと対戦し、３−０で快勝。先発出場した鎌田大地は、２ゴールを演出する圧巻のパフォーマンスを披露した。ジャン＝フィリップ・マテタがPKを決めて先制すると、31分の追加点は鎌田が起点に。中盤で受けた鎌田がボックス内へ絶妙な浮き球の縦パスを供給すると、ダニエル・ムニョスが反応してボレーで折り返す。ゴール前のマテ