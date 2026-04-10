現地４月９日に開催されたカンファレンスリーグ（UCL）の準々決勝第１レグで、佐野海舟と川崎颯太が所属するドイツのマインツがフランスのストラスブールとホームで対戦。２−０で快勝を飾った。この試合で、衝撃の先制ゴールを決めたのが佐野だった。11分、自陣でボールを奪取すると、川崎とパス交換をしてから、左サイドを推進力のあるドリブルで一気に持ち上がる。そして、カットインして２人を抜き去り、ペナルティエリ