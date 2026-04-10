【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BMSG TRAINEE注目株の青春コンビ、AOI×HALの新連載「アオハルDays!!」が、ニコラネットにて4月11日よりスタートする。 ■ふたりの「青春」を詰めこんだスペシャル企画を満載 『2025年ニコラ11月号』の「ネクストバズボーイズ」で大きな話題を呼んだ、BMSGトレーニーのAOI＆HAL。 AOIは、2010年10月7日生まれ、兵庫県出身。趣味はお菓子づくりとダンスの