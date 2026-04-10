10日11時現在の日経平均株価は前日比978.25円（1.75％）高の5万6873.57円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は627、値下がりは883、変わらずは62と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を528.58円押し上げている。次いでアドテスト が138.78円、東エレク が120.68円、フジクラ が113.24円、ファナック が61.68円と続く。 マイナス寄与度は