熊本地震の発生から4月で10年です。 【写真を見る】熊本出身のパイロット熊本地震から10年復興へ向かう故郷の空を飛ぶどんな景色が待っているのか ある航空会社が、復興への思いを込めて熊本の空を飛ぶ遊覧フライトを計画しています。 提案したのは熊本出身のパイロットたち。 フライトに込めた思いを取材しました。 静岡や名古屋など中部地方を拠点とする航空会社フジドリームエアラインズ（FDA）。地方と地方を