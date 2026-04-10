政府はきょう、ゲノム編集の技術で遺伝情報を書き換えたヒトの受精卵を子宮に戻すことを、法律で禁止する法案を閣議決定しました。遺伝子を書き換える「ゲノム編集技術」は、遺伝性の病気を予防できる可能性がある一方、外見や能力など望み通りの特徴を持つ「デザイナーベビー」の誕生につながるのではないかという懸念もあります。こうしたなか、政府はきょう、ゲノム編集の技術で遺伝情報を書き換えたヒトの受精卵や生殖細胞を子