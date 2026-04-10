ホンダが発売する小型の電気自動車（EV）「Super―ONE」＝8日、千葉県袖ケ浦市ホンダは10日、小型の電気自動車（EV）「Super―ONE（スーパーワン）」を5月下旬に発売すると発表した。航続距離は274キロ。「ブーストモード」への切り替えで最大出力を拡大して鋭い加速を味わえる。スポーツカーのような仮想のエンジン音をスピーカーで車内に響かせる演出機能も備えた。16日に全国の販売店で先行予約の受け付けを始める。価格