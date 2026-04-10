動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」で配信中のマーベル作品『デアデビル：ボーン・アゲイン』にも登場するヒーロー、パニッシャーが主人公の新作『パニッシャー：ワン・ラスト・キル』が、5月13日より同サービスで独占配信される。このたび初の予告編とキービジュアル、場面写真が解禁された。【動画】『パニッシャー：ワン・ラスト・キル』予告解禁本作の主人公は、敵とみなした悪人は“必ず殺す”という信条