先月から倒木の相次ぐ東京・世田谷区の砧公園では、きのうから樹木の緊急点検が行われています。きのうの点検では、倒木のおそれのある木が8本見つかりました。世田谷区の砧公園では、先月以降、サクラやコナラの木が倒れるなど、あわせて5本の倒木があり、1人がけがをしています。こうした状況に対して、東京都はきのうから、公園内にある高さ3メートル以上の樹木およそ5000本すべてについて、樹木医による緊急点検を始めました。