“野菜ソムリエ上級プロ”で“果物ソムリエ”の堀基子さんが、旬の野菜と果物のおいしさを引き出す技を紹介する本連載。今回は、春の味覚「たけのこ」です。下ゆで（あく抜き）からおいしい食べ方まで完全ガイド。文・写真＝堀基子春の味覚たけのこは4月が最盛期。一旬（10日）で一気に成長することから、「竹」かんむりに「旬」と書くようになったのだとか。3月から5月にかけて、桜前線のように、九州、京都府、静岡県、千葉県と