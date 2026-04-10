【（MD 用互換機）16 ビットポケットＭＤ V2】 5月下旬 発売 参考価格：8,580円（Amazon） コロンバスサークルは、「（MD 用互換機）16 ビットポケットＭＤ V2」を5月下旬に発売する。参考価格は8,580円（Amazon）。 本商品は、メガドライブ用ソフトを本体に搭載の2.8インチ液晶画面で遊べるポータブルMD用互換機。今回は「V2」として商品化されており、電源として