【「Windrose / ウィンドローズ」アーリーアクセス】 4月14日より開始 ポケットペアのパブリッシングレーベル「ポケットペアパブリッシング」は、PC（Steam、Epic Games Store、Stove）用海賊時代オープンワールドサバイバルクラフト「Windrose / ウィンドローズ」のアーリーアクセスを4月14日に開始する。 「Windrose / ウィンドロ&#