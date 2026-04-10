Image: yi gadget by Komorebi Mall こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。プレゼン資料の最終確認中、PCのバッテリー残量が10％。おまけに、いつも使っているはずの充電ケーブルが、なぜかバッグの中に見当たらない…。こんな冷や汗ものの経験、多くのビジネスパーソンが1度はあるんじゃないでしょうか。大事な商談や締め切り間際に訪れる、突然のバ