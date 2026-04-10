Image: Navid Marvi / Carnegie Science アーティストによるSDSS J0915-7334のコンセプト画 アルテミス2の活躍にかき消されてるけど、地味にすごい発見。宇宙の進化の中で生まれた第一世代の星である｢初代星｣は、高温で明るく、水素とヘリウムの原始的なかたまりから生まれました。初代星は短命でしたが、星の残骸のなかに新しい元素を生み出し、次世代の星を誕生させる礎を築いたといいます